После 24-го февраля Даша Астафьева несмотря на страх и панику решила помогать вместе с другими украинками. Она готовила для ВСУ, чистила со всеми картошку и убирала на кухне после долгого дня.

Первые недели о жизни Даши не знали в сети, а сама она не стала пиариться на помощи военным. Только спустя время Астафьева прокомментировала, как изменилась ее жизнь и чем она

"Переквалификация! Тут очень гордилась Дашей Астафьевой ибо она показала, что круче даже, чем мы думали" - пишет одна из девушек, что работала с артисткой вместе.

Ранее знаменитая артистка пожаловалась на происшествие, которое выбило ее из привычного ритма жизни. После праздников Дашу разочаровало происшествие, связанное с памятью ее родных.

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«Друзья, расскажу вам о новом уровне дна. В канун новогодних праздников, на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет! Как мне жаль, что среди нас есть такие твари…» - поделилась Даша.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.