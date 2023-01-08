Известная певица Даша Астафьева показала, как может удивить украинцев не только на сцене.

После 24-го февраля Даша Астафьева несмотря на страх и панику решила помогать вместе с другими украинками. Она готовила для ВСУ, чистила со всеми картошку и убирала на кухне после долгого дня.

Первые недели о жизни Даши не знали в сети, а сама она не стала пиариться на помощи военным. Только спустя время Астафьева прокомментировала, как изменилась ее жизнь и чем она

"Переквалификация! Тут очень гордилась Дашей Астафьевой ибо она показала, что круче даже, чем мы думали" - пишет одна из девушек, что работала с артисткой вместе.

Ранее знаменитая артистка пожаловалась на происшествие, которое выбило ее из привычного ритма жизни. После праздников Дашу разочаровало происшествие, связанное с памятью ее родных.

Друзі, розповім вам про новий рівень дна.

Напередодні новорічних свят, на могилі мого дідуся спилили ялинку, яка росла там більш ніж дванадцять років!

Як мені жаль, що серед нас є такі тварюки… — Дарія Астаф‘єва (@DariiaAstafieva) January 4, 2023

«Друзья, расскажу вам о новом уровне дна. В канун новогодних праздников, на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет! Как мне жаль, что среди нас есть такие твари…» - поделилась Даша.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.