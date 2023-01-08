На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що 7 січня 2023 року ввійде в історію України як день, коли українська церква, українською мовою, з українськими різдвяними колядками здійснювала богослужіння в Успенському храмі Києво-Печерської Лаври (відео 1).

"Фото дня, (фото 2, автор Марина Шашкова), яке спровокувало багато мемів – це митрополит Павло, відомий в народі як «Паша-мердедес, (фото 3) що стоїть на вході до Лаври. Чи його пропустили, невідомо. Раніше міністр культури Ткаченко повідомив, що спеціальна комісія завершила перевірку майна двох споруд Лаври, і вони остаточно повернуті в користування державі. При цьому намісник Лаври, митрополит Павло відмовився підписувати акт перевірки", — пише Марічка Падалко.

Російський диктатор на Різдво відвідав «безлюдну» церкву (відео 4). Але уважні спостерігачі і в цьому жалюгідному епізоді розгледіли черговий пропагандистський фейк (фото 5).

Указом президента в 13 попів московської церкви в Україні, які виявилися одночасно власниками і російських паспортів, а також зрадниками і колаборантами, призупинили українське громадянство.

Соледар - під контролем України. Про це в один голос заявляють і в офісі президента, і в Східному угрупуванні військ, хоча ситуація там складна, як і в Бахмуті (відео 6). Окрім українців за Бахмут зараз б’ються і чеченські добровольці в складі Інтернаціонального легіону головного управління розвідки України (відео 7), і білоруські добровольці з Полку ім. Калиновського (відео 8).

У Бучі з’явилася Юрта Незламності, яку допомогло облаштувати посольство Казахстану в Україні (фото 9). Казахстанський журналіст поділився враженнями від перебування в Україні, і, здається, дуже швидко відчув тут національну ідею (відео 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.