На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что 7 января 2023 войдет в историю Украины как день, когда украинская церковь, на украинском языке, с украинскими рождественскими колядками совершала богослужение в Успенском храме Киево-Печерской Лавры (видео 1).

"Фото дня, (фото 2, автор Марина Шашкова), которое спровоцировало многие мемы – это митрополит Павел, известный в народе как «Паша-мердедес, (фото 3) стоящий на входе в Лавру. Пропустили ли его, неизвестно. Ранее министр Ткаченко сообщил, что специальная комиссия завершила проверку имущества двух сооружений Лавры, и они окончательно возвращены в пользование государству. При этом наместник Лавры, митрополит Павел отказался подписывать акт проверки", — пишет Маричка Падалко.

Российский диктатор на Рождество посетил "безлюдную" церковь (видео 4). Но внимательные наблюдатели и в этом жалком эпизоде ​​разглядели еще один пропагандистский фейк (фото 5).

Указом президента у 13 попов московской церкви в Украине, которые оказались одновременно владельцами и российских паспортов, а также предателями и коллаборантами, приостановили украинское гражданство.

Соледар – под контролем Украины. Об этом в один голос заявляют и в офисе президента, и в Восточной группировке войск, хотя ситуация там сложная, как и в Бахмуте (видео 6). Кроме украинцев за Бахмут, сейчас сражаются и чеченские добровольцы в составе Интернационального легиона главного управления разведки Украины (видео 7), и белорусские добровольцы из Полка им. Калиновского (видео 8).

В Буче появилась Юрта Несокрушимости, которую помогло обустроить посольство Казахстана в Украине (фото 9). Казахстанский журналист поделился впечатлениями от пребывания в Украине и, кажется, очень быстро почувствовал здесь национальную идею (видео 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.