Євген Клопотенко розкрив українцям домашній рецепт найпопулярнішого стрітфуду.

"Шаурма завоювала серця людей по всьому світу. Без перебільшення це найпопулярніша вулична їжа. Але знайти смачну шаурму все ще залишається проблемою. Вихід очевидний – приготувати її вдома. Соковите м’ясо з овочами і ніжним йогуртовим соусом підкорить ваше серце. Поїхали!", — радить зірка "Мастер Шеф".

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

телятина (мякоть) - 400 г

томат - 2 шт.

кетчуп - 3 ст. л.

натуральний йогурт - 100 мл

1 пучок петрушки

лаваш - 4 шт.

червона цибуля - 1-2 шт.

4 ст. л. соєвого соусу

2 зубчики часнику

сіль за смаком

М'ясо наріжте тонкими слайсами і трохи відбийте. Беріть м'якоть без жирових прожилок, ідеальний варіант - вирізка або лопатка. М'ясо перекладіть в миску, додайте соєвий соус і подрібнений часник. Маринуйте телятину протягом 10 хвилин. Духовку розігрійте до 180 градусів.

"Перекладіть м'ясо на застелене пергаментом деко і запікайте в духовці 15 хвилин. Після цього поріжте м'ясо тоненькими смужками. Подрібніть петрушку і з'єднайте з сіллю і йогуртом. Цибулю наріжте півкільцями. Помідори відокремте від насіння, ми будемо використовувати тільки тверду частину, і наріжте смужками", — пояснює Євген Клопотенко.

Далі викладіть м'ясо з овочами на лаваш, додайте йогуртовий соус, кетчуп та петрушку. Загорніть лаваш в рол і підсушіть на гарячій сковороді без масла приблизно 5 хвилин, періодично перевертаючи.

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