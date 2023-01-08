Евгений Клопотенко раскрыл украинцам домашний рецепт самого популярного стритфуда.

"Шаурма завоевала сердца людей по всему миру. Без преувеличения это самая популярная уличная еда. Но найти вкусную шаурму все еще остается проблемой. Выход очевиден – приготовить ее дома. Сочное мясо с овощами и нежным йогуртовым соусом покорит ваше сердце. Поехали!" - советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

телятина (мякоть) – 400 г

томат – 2 шт.

кетчуп – 3 ст. л.

натуральный йогурт – 100 мл

1 пучок петрушки

лаваш – 4 шт.

красный лук – 1-2 шт.

4 ст. л. соевого соуса

2 зубчика чеснока

соль по вкусу

Мясо нарежьте тонкими слайсами и немного отбейте. Берите мякоть без жировых прожилок, идеальный вариант – вырезка или лопатка. Мясо переложите в миску, добавьте соевый соус и измельченный чеснок. Маринуйте телятину в течение 10 минут. Духовку разогрейте до 180 градусов.

"Переложите мясо на застеленный пергаментом противень и запекайте в духовке 15 минут. После этого порежьте мясо тоненькими полосками. Измельчите петрушку и соедините с солью и йогуртом. Лук нарежьте полукольцами. Помидоры отделите от семян, мы будем использовать только твердую часть, и нарежьте полосками", - объясняет Евгений Клопотенко.

Далее выложите мясо с овощами на лаваш, добавьте йогуртовый соус, кетчуп и петрушку. Заверните лаваш в ролл и подсушите на горячей сковороде без масла примерно 5 минут, периодически переворачивая.

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