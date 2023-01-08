Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова пояснила, яким має бути раціон харчування взимку.

"Переїдання на зимові свята та малорухливий спосіб життя аж ніяк не сприяють схудненню та здоровому способу життя. Час брати себе в руки та переглянути раціон харчування. Якими продуктами краще наповнити холодильник, а від чого варто відмовитися - зараз розберемося. Саме взимку нам хочеться частіше їсти, особливо тягне на щось солоденьке та калорійне. Це бажання у холодну пору викликане потребою організму зігрітися. Якщо ж частіше пити гарячї напої чи додавати спеції до страв (як наприклад, карі, паприку, імбир, куркуму), апетит протягом дня між основними прийомами їжі зменшиться. Також чудовою ідеєю буде частіше готувати супи. В основі мають бути овочі", — пише Марина Боржемська.

Тренерка радить урізноманітнювати харчування. Ваш раціон мають складати: крупи, риба, м’ясо (якщо їсте), овочі, фрукти, кисломолочні продукти.

"Старайтесь вживати в холодну пору більше коренеплодів. Морква, цибуля, батат, буряк, селера, часник - стануть вашими вірними друзями взимку. Також можете чередувати з замороженими овочами. Головне - вони мають бути правильно заморожені. Якщо полюбляєте квашену капусту та огірочки, не відмовляйте собі у цьому задоволенні. Що стосується фруктів, не варто зловживати цитрусовими. Надмірна кількість улюблених прохолодних мандаринок на певний час вгамує голод, але організм від цього не зігріється, а навпаки, через деякий час потребуватиме більше калорій. Яблука, груші, горішки - чудовий варіант для перекусу", — додала зірка "Зважені та щасливі".

Рослинні олії варто вживати протягом року. Додавайте в їжу не лише оливкову, але й лляну, кокосову, гарбузову олію.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

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