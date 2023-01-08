В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова объяснила, каким должен быть рацион питания зимой.

"Переедание на зимние праздники и малоподвижный образ жизни отнюдь не способствуют похудению и здоровому образу жизни. Пора брать себя в руки и пересмотреть рацион питания. Какими продуктами лучше наполнить холодильник, а от чего стоит отказаться - сейчас разберемся. Именно зимой нам хочется чаще есть, особенно тянет на что-нибудь сладкое и калорийное. Это желание в холодное время вызвано потребностью организма согреться, если же чаще пить горячие напитки или добавлять специи в блюда (как, например, карри, паприку, имбирь, куркуму), аппетит в течение дня между основными приемами пищи уменьшится. Также замечательной идеей будет чаще готовить супы. В основе должны быть овощи", - пишет Марина Боржемская.

Тренер советует разнообразить питание. Ваш рацион должен составлять: крупы, рыба, мясо (если едите), овощи, фрукты, кисломолочные продукты.

"Старайтесь употреблять в холодное время больше корнеплодов. Морковь, лук, батат, свекла, сельдерей, чеснок – станут вашими верными друзьями зимой. Также можете чередовать с замороженными овощами. Главное – они должны быть правильно заморожены. Если любите квашеную капусту и огурчики, не отказывайте себе в этом удовольствии. Что касается фруктов, не стоит злоупотреблять цитрусовыми. Чрезмерное количество любимых прохладных мандаринок на время утолит голод, но организм от этого не согреется, а наоборот, через некоторое время потребует больше калорий. Яблоки, груши, орешки - замечательный вариант для перекуса", - добавила звезда "Зважені та щасливі".

Растительные масла следует употреблять в течение года. Добавляйте в пищу не только оливковое, но и льняное, кокосовое, тыквенное масло.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.