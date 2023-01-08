Українська популярна співачка Злата Огневич вирішила поділитися уривком із нової композиції та привернула увагу до слів у самій пісні. Останнім часом зірка більше уваги звертає на творчість і робить акценти на обговорюваних темах.
«Всюди буйно квітне, квітне черемшина,
Ой, мов до шлюбу вбралася калина,
В мому саду, у сусіда на виду ….» - пишет Злата под коротким роликом.
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Також зірка подякувала колегі за цей хіт і похвалила його роботу.
У мережі висловили свою думку щодо нової роботи Злати:
«У класичному виконанні ця пісня з ваших вуст звучала б набагато краще; Дуже люблю цю пісню, а ви її зробили ще сучаснішою, цікавішою 😍👏
Треба робити дует); Неймовірний чарівний голос ❤️; Дуже добре! Цікава версія Ваш голос зачаровує;
Нова версія дає шанси гарній пісні звучати частіше. Дуже круто вийшло 👏».
Також раніше артистка похвалилася цікавим роликом із частиною виступу в оновленому образі.
«Лелека. Лети, Лелеко, птахо вільная, залишись, де мій ДІМ 🤍 Мені так легко, земле рідная, дихати небом Твоїм…» - пишет Злата под коротким роликом с частью своего выступления. Для него она даже сменила на время прическу.
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