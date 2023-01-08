Відома співачка Злата Огневич поділилася уривком із композиції, яку нещодавно записала з колегою.

Українська популярна співачка Злата Огневич вирішила поділитися уривком із нової композиції та привернула увагу до слів у самій пісні. Останнім часом зірка більше уваги звертає на творчість і робить акценти на обговорюваних темах.

«Всюди буйно квітне, квітне черемшина,

Ой, мов до шлюбу вбралася калина,

В мому саду, у сусіда на виду ….» - пишет Злата под коротким роликом.

Також зірка подякувала колегі за цей хіт і похвалила його роботу.

У мережі висловили свою думку щодо нової роботи Злати:

«У класичному виконанні ця пісня з ваших вуст звучала б набагато краще; Дуже люблю цю пісню, а ви її зробили ще сучаснішою, цікавішою 😍👏

Треба робити дует); Неймовірний чарівний голос ❤️; Дуже добре! Цікава версія Ваш голос зачаровує;

Нова версія дає шанси гарній пісні звучати частіше. Дуже круто вийшло 👏».

Також раніше артистка похвалилася цікавим роликом із частиною виступу в оновленому образі.

«Лелека. Лети, Лелеко, птахо вільная, залишись, де мій ДІМ 🤍 Мені так легко, земле рідная, дихати небом Твоїм…» - пишет Злата под коротким роликом с частью своего выступления. Для него она даже сменила на время прическу.

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