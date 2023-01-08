Украинская популярная певица Злата Огневич решила поделиться отрывком из новой композиции и привлекла внимание к словам в самой песне. В последнее время звезда больше внимания обращает на творчество и делает акценты на самых обсуждаемых темах.
«Всюди буйно квітне, квітне черемшина,
Ой, мов до шлюбу вбралася калина,
В мому саду, у сусіда на виду ….» - пишет Злата под коротким роликом.
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Также звезда поблагодарила коллегу за данный хит и похвалила его работу.
В сети выразили свое мнение по поводу новой работы Златы:
«В классическом исполнении эта песня из ваших уст звучала бы гораздо лучше; Очень люблю эту песню, а вы ее сделали еще более современной, интересной 😍👏
Надо делать дуэт); Невероятный волшебный голос ❤️; Очень хорошо! Интересная версия. Ваш голос очаровывает;
Новая версия дает шансы хорошей песне звучать чаще…. Очень круто получилось 👏».
Также ранее артистка похвалилась интересным роликом с частью выступления в обновленном образе.
«Лелека. Лети, Лелеко, птахо вільная, залишись, де мій ДІМ 🤍 Мені так легко, земле рідная, дихати небом Твоїм…» - пишет Злата под коротким роликом с частью своего выступления. Для него она даже сменила на время прическу.
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