Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и видео со своего выступления для украинских военных.

Как оказалось, Лида выступала в рамках концерта "Единого квартала". Так, на одном из фото певица позирует в компании Александры Машлятиной из "Женского квартала" и Александра Пикалова из "Квартал 95". На еще одном снимке Лида хвастается благодарностью, которую получила от военных. А на видео можно увидеть трогательный фрагмент выступления артистки на сцене.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "В эти новогодние праздники мы особенно помним, благодаря кому сегодня имеем возможность встречаться в семейном и дружеском кругу, не забываем о наших сильных, прекрасных воинах! Поздравляли сегодня с 17-летием воинскую часть 3066 Национальной гвардии Украины. Верим, что, благодаря вам этот год обязательно станет победным, ведь с такими защитниками и защитницами иначе быть не может! Спасибо за то, что вы делаете".

Поклонники начали засыпать девушку лайками и комплиментами:

"Огонь".

"Красотка".

"Лида, что вы делаете? У меня мурашки по всему телу, и сердце чаще начало биться".

"Вау, вы такие молодцы".

"Обожаю вас".

"Правильно начали год".

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