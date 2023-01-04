Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новым видео, на котором показала свою тренировку в спортзале.
Как оказалось, этим видео Даша ответила хейтерам, которые неожиданно раскритиковали ее фигуру. И это при том, что блогерша имеет очень стройное тело и потрясающую растяжку.
"Че прыгать, займись спортом, а то при движении тело болтается, как холодец, "красавица", - написала хейтерша.
"Для меня действительно загадка, что у них в голове?", - ответила Ульянова в подписи к посту. А в ролике из спортзала показала, как тренирует свое тело.
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Даши:
"Можно мне такой "холодец", пожалуйста".
"Зависть, вот что в голове!".
"Главное, что у нее даже фото на аватарке отсутствует. Интересно какой там "холодец" комментирует".
"Холодец в голове".
"Люди всегда чем-то не довольны, проще их не слушать".
"Всем бы такой холодец".
"Сплошной "холодец". Даша вы супер!".
"Зачем вы обращаете внимание на это все? Не надо тратить свою энергию".
"Боже, может слепая какая-нибудь? Легче же комментарий плоский написать, чем так пахать в зале над фигурой".
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