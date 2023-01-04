Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса опубликовала соблазнительные кадры из фотосессии, и вызвала бурные споры в комментариях.

Как видно, на новых фотографиях Ксения запечатлена в красивой локации, она меняет позы и взгляды. Перед камерой она пояивлась в роскошном черном платье замысловатого кроя, которое подчеркнуло изящные плечи и оголило спину. Здесь у артистки пышные распущенные кудри, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Мишина написала: "Woman". А поклонники тут же принялись комментировать фото звезды. Правда некоторые начали дискуссию о том, почему актриса еще не замужем:

"Шикарная! Почему самые шикарные женщины страны не замужем? Это как-то странно. Мужчины должны на каждом шагу стоять и умолять о шансе пообщаться. Или они боятся ярких красивых женщин? Мужчины, признавайтесь!".

"Может там проблемы с характером, инста это картинка".

"Если женщина не замужем – это не значит, что у нее нет претендентов на место в ее сердце".

"Разве на красоте женятся? И на ней тоже, конечно, но сколько красивых женщин с ужасным характером?".

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