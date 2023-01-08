Володимир Ярославський вирішив поекспериментувати та зняти відеорецепт у стилі серіалу "Венздей". На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати тар-тар із яловичини.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
-м’ясо яловичини 150г
-корнішони 20г
-каперси 10г
-цибуля шалот або червона 12г
-діжонська гірчиця 5г
-зернова гірчиця 5г
-жовток курячий 1шт (перепелиний 2шт)
-ворчестер 2г
-оливкова олія 15г
-сіль та перець чорний
-кетчуп 12г
-Табаско пару крапель
"Головне 👉 якісне м’ясо 🥩 - тільки яловичина! Краще та, яка для стейків, витримана: сухого чи вологого дозрівання! Або якраз тут можна брати заморожену вирізку, чи лопаткову, задні частини! Це дуже важливо - безпека харчування, тож повторювати з великою увагою❗️👌Мені до вподоби, тільки нарізане руками, як вчили мене в інституті Поля Бокюза. Ручна нарізка - це показник гарного тар-тару!", — пояснює суддя "Мастер Шеф".
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М’ясо ріжемо кубиком 5 на 5 мм. Інші інгредієнти нарізаємо брюнуаз (дрібно). Усе добре перемішати. Володимир Ярославський додав, що найкраще тар-тар смакує разом з тостами та потертим зверху сиром пармезан.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.
Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.