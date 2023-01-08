Володимир Ярославський вирішив поекспериментувати та зняти відеорецепт у стилі серіалу "Венздей". На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати тар-тар із яловичини.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

-м’ясо яловичини 150г

-корнішони 20г

-каперси 10г

-цибуля шалот або червона 12г

-діжонська гірчиця 5г

-зернова гірчиця 5г

-жовток курячий 1шт (перепелиний 2шт)

-ворчестер 2г

-оливкова олія 15г

-сіль та перець чорний

-кетчуп 12г

-Табаско пару крапель

"Головне 👉 якісне м’ясо 🥩 - тільки яловичина! Краще та, яка для стейків, витримана: сухого чи вологого дозрівання! Або якраз тут можна брати заморожену вирізку, чи лопаткову, задні частини! Це дуже важливо - безпека харчування, тож повторювати з великою увагою❗️👌Мені до вподоби, тільки нарізане руками, як вчили мене в інституті Поля Бокюза. Ручна нарізка - це показник гарного тар-тару!", — пояснює суддя "Мастер Шеф".

М’ясо ріжемо кубиком 5 на 5 мм. Інші інгредієнти нарізаємо брюнуаз (дрібно). Усе добре перемішати. Володимир Ярославський додав, що найкраще тар-тар смакує разом з тостами та потертим зверху сиром пармезан.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.