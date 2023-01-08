Владимир Ярославский решил поэкспериментировать и снять видеорецепт в стиле сериала "Венздей". На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить тар-тар из говядины.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

-мясо говядины 150г

-корнишоны 20г

-каперсы 10г

-лук шалот или красный 12г

-дижонская горчица 5г

-зерновая горчица 5г

-желток куриный 1шт (перепелиный 2шт)

-ворчестер 2г

-оливковое масло 15г

-соль и перец черный

-кетчуп 12г

-Табаско пару капель

"Главное 👉 качественное мясо 🥩 - только говядина! Лучше та, которая для стейков, выдержана: сухого или влажного созревания! Или как раз здесь можно брать замороженную вырезку, или лопаточную, задние части! Это очень важно - безопасность питания, поэтому повторять с большим вниманием❗️👌Мне нравится, только нарезанное руками, как учили меня в институте Поля Бокюза. Ручная нарезка - это показатель хорошего тар-тара!", - объясняет судья "Мастер Шеф".

Мясо режем кубиком 5 на 5 мм. Остальные ингредиенты нарезаем брюнуаз (мелко). Всё хорошо перемешать. Владимир Ярославский добавил, что лучше всего тар-тар подавать вместе с тостами и потертым сверху сыром пармезан.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

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