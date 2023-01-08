Владимир Ярославский решил поэкспериментировать и снять видеорецепт в стиле сериала "Венздей". На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить тар-тар из говядины.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
-мясо говядины 150г
-корнишоны 20г
-каперсы 10г
-лук шалот или красный 12г
-дижонская горчица 5г
-зерновая горчица 5г
-желток куриный 1шт (перепелиный 2шт)
-ворчестер 2г
-оливковое масло 15г
-соль и перец черный
-кетчуп 12г
-Табаско пару капель
"Главное 👉 качественное мясо 🥩 - только говядина! Лучше та, которая для стейков, выдержана: сухого или влажного созревания! Или как раз здесь можно брать замороженную вырезку, или лопаточную, задние части! Это очень важно - безопасность питания, поэтому повторять с большим вниманием❗️👌Мне нравится, только нарезанное руками, как учили меня в институте Поля Бокюза. Ручная нарезка - это показатель хорошего тар-тара!", - объясняет судья "Мастер Шеф".
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Мясо режем кубиком 5 на 5 мм. Остальные ингредиенты нарезаем брюнуаз (мелко). Всё хорошо перемешать. Владимир Ярославский добавил, что лучше всего тар-тар подавать вместе с тостами и потертым сверху сыром пармезан.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.
Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.