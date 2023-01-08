Відома співачка Надя Дорофєєва отримала множинну критику і розлютила українців після того, як показала домашнє відео.

Надя Дорофєєва цього разу поділилася невеликим дурним роликом, бажаючи відзначити новину про свій успіх після випуску композиції. Втім, після цього відео українці написали багато критики, бо не оцінили несерйозну поведінку артистки у складний період.

«4 мільйони переглядів на Youtube, 4 тижні у топ-чартах 💔 і більше 30 тисяч ваших видосів у tik-tok 🔥Дякую, ви – моя сила💫» - написала Дорофєєва.

Українці написали багато різного після безглуздя артистки:

«Взагалі, коли гурт «Час та скло» розпався, репертуар у Наді так… для дітей 11-16 років. Ну млинець.. взагалі не те ...;

Надя, ви поїхали з України з самого початку, коли почали її бомбардувати, тепер пишете пісні українською та говоріть про війну, але в самій Україні ви так і не залишилися); Ти мені опиралася 🤑🤑;

Круто веселитися якщо війна далеко від тебе, майже не відчуваєш її, Надя, приїжджай у Бахмут повеселись».

Раніше Дорофєєва показала невеликий уривок зі своєю композицією, яка нещодавно привернула багато уваги коментаторів. Як правило, творчість Наді після розпаду гурту "Час та Скло" отримує багато уваги.

"Чекаю вас на концертах ♥️" - написала Надя, привертаючи увагу не лише до свого образу, а й до нових композицій. Перейшовши українською мовою, артистка встигла записати цілий альбом і поступово інтригує новими композиціями з нього.

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