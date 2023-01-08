Известная певица Надя Дорофеева получила множественную критику и взбесила украинцев после того, как показала домашнее видео.

Надя Дорофеева в этот раз поделилась небольшим дурашливым роликом, желая отметить новость о своем успехе после выпуска композиции. Впрочем, после этого видео украинцы написали много критики, так как не оценили несерьезное поведение артистки в сложный для них период.

«4 миллиона просмотров на Youtube, 4 недели в топ-чартах 💔 и более 30 тысяч ваших видосов в tik-tok 🔥Спасибо, вы – моя сила💫» - написала Дорофеева.

Украинцы написали много разного после дурачеств артистки:

«Вообще, когда группа «Время и стекло» распалась, репертуар у Нади да… для детей 11-16 лет. Ну блин.. вообще не то…;

Надя, вы уехали из Украины с самого начала, когда начали ее бомбить, теперь пишете песни на украинском и говорите о войне, но в самой Украине вы так и не остались); Ты мне опротивилась🤑🤑;

Круто веселиться если война далеко от тебя, почти не чувствуешь ее, Надя, приезжай в Бахмут повеселись».

Ранее Дорофеева показала небольшой отрывок со своей композицией, которая привлекла недавно много внимание комментаторов. Как правило, творчество Нади после распада группы "Время и Стекло" получает много внимания.

"Жду вас на концертах ♥️" - написала Надя, привлекая внимание не только к своему образу, но и к новым композициям. Перейдя на украинский язык, артистка успела записать целый альбом и постепенно интригует новыми композициями из него.

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