Відомий телеведучий Григорій Решетник на фоні суперечок про свято Різдва вирішив висловитися про важливе.

Телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостячка", продовжує ділитися своїми зауваженнями у мережі. На цей раз ведучий поділився думками про перемогу і те, що відбувається в країні.

«Будемо оптимістами! Оптимізм заряджає та надає сили! Цього року ми переможемо, адже світло завжди перемагає середньовіччя. Ми працюватимемо кожен на своєму фронті, втілюючи свої задуми та мрії. Ставитимемо і досягатимемо найсміливіші цілі. Любитимемо, одружуватимемо і народжуватимемо, адже без кохання життя неможливе 😍

Ми будемо радіти та посміхатися. І все це станеться вже 2023 року! Ми гідні радості та щастя, бо ми Українці! Любіть життя всім серцем, вірте та будьте оптимістами» - пише Решетник.

Українці підтримують:

«Тільки так можна жити у такий складний час – завдяки вірі та оптимізму; чекаємо на нові проекти після перемоги; Ну зачіска 😢; Дуже класна пісня!! і ви також!;

Напевно, схудли.. пацанячий образ не дуже личить.. ну, не в образу🙄; Це обкладинка Forbes 2023; Гриша завжди можеш 💡; Григорію, ви заряджаєте оптимізмом і вірою в Перемогу... 👍».

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