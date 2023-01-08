Телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостячка", продовжує ділитися своїми зауваженнями у мережі. На цей раз ведучий поділився думками про перемогу і те, що відбувається в країні.
«Будемо оптимістами! Оптимізм заряджає та надає сили! Цього року ми переможемо, адже світло завжди перемагає середньовіччя. Ми працюватимемо кожен на своєму фронті, втілюючи свої задуми та мрії. Ставитимемо і досягатимемо найсміливіші цілі. Любитимемо, одружуватимемо і народжуватимемо, адже без кохання життя неможливе 😍
Ми будемо радіти та посміхатися. І все це станеться вже 2023 року! Ми гідні радості та щастя, бо ми Українці! Любіть життя всім серцем, вірте та будьте оптимістами» - пише Решетник.
Українці підтримують:
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«Тільки так можна жити у такий складний час – завдяки вірі та оптимізму; чекаємо на нові проекти після перемоги; Ну зачіска 😢; Дуже класна пісня!! і ви також!;
Напевно, схудли.. пацанячий образ не дуже личить.. ну, не в образу🙄; Це обкладинка Forbes 2023; Гриша завжди можеш 💡; Григорію, ви заряджаєте оптимізмом і вірою в Перемогу... 👍».
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