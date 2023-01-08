Телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостячка", продолжает делиться своими замечаниями в сети. В этот раз ведущий поделился мыслями о победе и происходящем в стране.

«Будем оптимистами! Оптимизм заряжает и придает силы! В этом году мы Победим, ведь свет всегда побеждает средневековье. Мы будем работать каждый на своем фронте, воплощая свои замыслы и мечты. Будем ставить и достигать самые смелые цели. Будем любить, жениться и рожать, ведь без любви жизнь невозможна 😍

Мы будем радоваться и улыбаться. И все это произойдет уже в 2023 году! Мы достойны радости и счастья, потому что мы Украинцы! Любите жизнь всем сердцем, верьте и будьте оптимистами» - пишет Решетник.

Украинцы поддерживают:

«Только так можно жить в такое сложное время – благодаря вере и оптимизму; ждем новых проектов после победы; Ну прическа 😢; Очень классная песня!! и вы тоже!;

Наверное, похудели.. пацанячий образ не очень к лицу.. ну, не в обиду🙄; Это обложка Forbes 2023🔥; Гриша всегда можешь💡; Григорий, вы заряжаете оптимизмом и верой в Победу...👍».

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