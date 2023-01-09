Цього разу українська ведуча заговорила про те, коли святкуватимемо і хто приноситиме подарунки? Особливо тема стала актуальною після того, як багато хто вже двічі святкував Різдво.

Найближчим часом на великому церковному Сеноді буде прийнято церковний календар, за яким ми житимемо, але, звичайно, буде потрібен час на те, щоб звикнути, а з іншого боку, щоб не мати нічого спільного з дурним сусідом, звикнемо швидко.

«Інша справа – діти, ми дорослі повинні заздалегідь готувати дітей до того, що Дід мороз уже не прийде, якщо до ваших приходив раніше (у нашій родині про нього не знають діти). Психологи радять пояснювати, що той дід залишився в іншій країні, що замість нього у нас є свій і в жодному разі не розповідати, що він поганий, чи його збила ППО (хоча мені ця доросла версія подобається 😂) адже в дитячій голові Дід ​​Мороз не був поганим, а якщо його вбили, це викликає небезпеку для дитячого світу» - зізнається Осадча.

Українці вирішили поділитися своєю думкою:

«У нашій сім'ї цього року прилітав Санта у Новий рік, а Дід Мороз залишився у країні наших ворогів…; В нас все просто. Діти знають тільки Святого Миколая❤️ Дід Мороз у Росії, Санта Клаус в Америці;

Мені важче не зі святими дідами, а саме з датами. Для мене 6/7 січня – сакральні дати з дитинства, то мої бібуси, то коляда, то моя юність. Як від цього відійти – я не знаю;

Треба святкувати нарешті як весь цивілізований світ і як святкувала Україна до 1929 року. Різдво 25 грудня, 6 грудня св. Микола;

Я вважаю, що треба відроджувати традиції колядування, щедрування, посіву, бо саме це наша справжність, у селах це збереглося, у містах, на жаль, немає».

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