В этом году все новогодние праздники, кроме нового года, вызывают споры относительно даты.

В этот раз украинская ведущая заговорила о том, когда будем праздновать и кто будет приносить подарки? В особенности тема стала актуальной после того, как многие уже дважды праздновали Рождество.

В ближайшее время на великом церковном Сеноде будет принят церковный календарь, по которому мы будем жить, но, конечно, потребуется время на то, чтобы привыкнуть, а с другой стороны, чтобы не иметь ничего общего с глупым соседом, привыкнем быстро.

«Другое дело – дети, мы взрослые должны заранее готовить детей к тому, что Дед мороз уже не придет, если к вашим приходил раньше (в нашей семье о нем и не знают дети). Психологи советуют объяснять, что тот дед остался в другой стране, что вместо него у нас есть свой и ни в коем случае не рассказывать, что он плохой, или его сбила ПВО (хотя мне эта взрослая версия нравится 😂) ведь в детской голове Дед Мороз не был плохой, а если его убили, это вызывает опасность для детского мира» - признается Осадчая.

Украинцы решили поделиться своим мнением:

«В нашей семье в этом году прилетал Санта в Новый год, а Дед Мороз остался в стране наших врагов…; У нас все просто. Дети знают только Святого Николая❤️ Дед Мороз в России, Санта Клаус в Америке;

Мне тяжелее не со святыми дедами, а именно с датами. Для меня 6/7 января – сакральные даты с детства, то мои бибуси, то коляда, то моя юность. Как от этого отойти – я не знаю;

Надо праздновать, наконец, как весь цивилизованный мир и как праздновала Украина до 1929-го года. Рождество 25 декабря, 6 декабря св. Николай;

Я считаю, что надо возрождать традиции колядования, щедрования, посева, ибо именно это наша подлинность, в деревнях это сохранилось, в городах к сожалению нет».

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.