Молода дружина Віктора Павлика похвалилася, як культурно проводить вечори з чоловіком та сином.

Молода дружина Віктора Павлика вирішила показати, як проводить із артистом та маленьким сином час.

Цього разу Павлик із дружиною та дитиною після відпочинку вирушили також і на концерт, у якому він брав участь. Артист разом із колегами виступали на сцені, а Катерина показала на кількох відео, як із дитиною їх підтримує.

Сама Репяхова для виходу у світ вирішила обрати цікавий образ, одягнувши українську сукню з вишивкою смарагдового відтінку.

Після цього Катерина представила кадри зустрічі зі знаменитими акторами Ольгою Сумською та її чоловіком Віталієм Борисюком.

«Прийшли на різдвяний концерт. Він ще не розпочався, а ми вже зробили 10 кіл по залі. Неймовірний вечір» - каже Катерина.

Раніше Репяхова показала, як вони танцювали разом із чоловіком під виконання наживо оркестру, одягненого в національні українські костюми.

«Різницю у віці справді помітно; Катя, одягніть нарешті свого чоловіка пристойно! Купуйте нормальні штани йому 😂;

Боже, навіщо таке виставляти посміховисько. Дід із онукою; Фуууу, як таке може бути, батькові дитини народити)» - відповіли в мережі.

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