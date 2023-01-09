Молода дружина Віктора Павлика вирішила показати, як проводить із артистом та маленьким сином час.
Цього разу Павлик із дружиною та дитиною після відпочинку вирушили також і на концерт, у якому він брав участь. Артист разом із колегами виступали на сцені, а Катерина показала на кількох відео, як із дитиною їх підтримує.
Сама Репяхова для виходу у світ вирішила обрати цікавий образ, одягнувши українську сукню з вишивкою смарагдового відтінку.
Після цього Катерина представила кадри зустрічі зі знаменитими акторами Ольгою Сумською та її чоловіком Віталієм Борисюком.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Глава РПЦ Гундяєв скаженіє після служби ПЦУ в Києво-Печерській лаврі: "Не так довго чекати..."
Зірка "1+1" Падалко показала святковий фейк російських пропагандистів: "В цьому жалюгідному епізоді..."
Юнаки побили добровольця за зауваження на зупинці, відео: тепер потрібен місяць реабілітації
Кошовий нарвався на жорстку критику після пародії "Квартал 95" на Буданова: "Ну і харя..."
«Прийшли на різдвяний концерт. Він ще не розпочався, а ми вже зробили 10 кіл по залі. Неймовірний вечір» - каже Катерина.
Раніше Репяхова показала, як вони танцювали разом із чоловіком під виконання наживо оркестру, одягненого в національні українські костюми.
«Різницю у віці справді помітно; Катя, одягніть нарешті свого чоловіка пристойно! Купуйте нормальні штани йому 😂;
Боже, навіщо таке виставляти посміховисько. Дід із онукою; Фуууу, як таке може бути, батькові дитини народити)» - відповіли в мережі.
Нагадаємо, що молода дружина українського артиста Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.
Як повідомляла Politeka, молода дружина українського артиста Віктора Павлика засвітила фігуру у купальнику.
Також Politeka писала, що молода дружина українського співака Віктора Павлика розмішила кадрами з маленьким сином