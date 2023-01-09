Молодая супруга Виктора Павлика решила показать, как проводит с артистом и маленьким сыном время.
В этот раз Павлик с женой и ребенком после отдыха отправились также и на концерт, в котором он брал участие. Артист вместе с коллегами выступали на сцене, а Катерина показала на нескольких видео, как с ребенком их поддерживает.
Сама Репяхова для выхода в свет решила выбрать интересный образ, надев украинское платье с вышивкой изумрудного оттенка.
После этого Катерина представила кадры встречи со знаменитыми актерами Ольгой Сумской и ее супругом Виталием Борисюком.
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«Пришли на рождественский концерт. Он еще не начался, а мы уже сделали 10 кругов по залу. Невероятный вечер» - говорит Катерина.
Ранее Репяхова показала, как они танцевали вместе с мужем под исполнение вживую оркестра, одетого в национальные украинские костюмы.
«Разницу в возрасте действительно заметно; Катя, оденьте наконец своего мужа прилично! Купите нормальные брюки ему😂;
Боже, зачем такое выставлять посмешище. Дед с внучкой; Фуууу, как такое может быть, родителю ребенка родить)» - ответили в сети.
Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена украинского певца Виктора Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.