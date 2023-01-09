Молодая жена Виктора Павлика похвалилась, как культурно проводит вечера с мужем и сыном.

Молодая супруга Виктора Павлика решила показать, как проводит с артистом и маленьким сыном время.

В этот раз Павлик с женой и ребенком после отдыха отправились также и на концерт, в котором он брал участие. Артист вместе с коллегами выступали на сцене, а Катерина показала на нескольких видео, как с ребенком их поддерживает.

Сама Репяхова для выхода в свет решила выбрать интересный образ, надев украинское платье с вышивкой изумрудного оттенка.

После этого Катерина представила кадры встречи со знаменитыми актерами Ольгой Сумской и ее супругом Виталием Борисюком.

«Пришли на рождественский концерт. Он еще не начался, а мы уже сделали 10 кругов по залу. Невероятный вечер» - говорит Катерина.

Ранее Репяхова показала, как они танцевали вместе с мужем под исполнение вживую оркестра, одетого в национальные украинские костюмы.

«Разницу в возрасте действительно заметно; Катя, оденьте наконец своего мужа прилично! Купите нормальные брюки ему😂;

Боже, зачем такое выставлять посмешище. Дед с внучкой; Фуууу, как такое может быть, родителю ребенка родить)» - ответили в сети.

Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена украинского певца Виктора Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.