Сын Екатерины Репяховой и Виктора Павлика начал есть самостоятельно, вот только в руки Михаил ложки не берет.

Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас вместе с сыном Михаилом находится в Израиле. Туда она поехала к своей сестре и племянникам.

Позже она отправилась з сыном и мамой путешествовать по этой стране дальше. Жена музыканта показала в Instagram милое видео з сыном.

Как правило, около восьми-девяти месяцев малыш пробует самостоятельно отправлять ручками еду себе в рот. Это прекрасное упражнение для того, чтобы развивать координацию.

Вот и сын Екатерины Репяховой и Виктора Павлика начал есть самостоятельно, вот только в руки Михаил ложки не берет. Мальчик препочитает кушать руками из-за чего вся еда вымазывает ему личико, а также одежду. Это очень забавляет мамочку, но и приносит ей немало проблем.

"Незаметно подкрался период самостоятельного питания. Мамы, когда ваши детки сами начали есть аккуратно? Ключевое слово самое аккуратно)", - полюбопытствовала Екатерина Репяхова.

В комментариях пользователи сети умилились видео, а также признавались - их оно немало расмешило: "Как сладко ест, что аж слюнки потекли", "Пупсик", "Такой хорошенький замарашка".

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