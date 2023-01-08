Солістка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна розповіла, чого чекати від 2023 року, якщо вірити нумерології.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка, яка звикла вражати публіку ефектними сценічними образами, показала несподіване фото, на якому позує, їдучи потягом "Укразалізниці", без макіяжу, скромно зібравши волосся та в простому одязі. Крім того, Юлія Саніна поділилася цікавими спогадами.

"Сміливо рухаюся в 2023. Якщо вірити нумерології, існує цикл 9 років, який повторюється👀 За цією логікою можна зазирнути у свій 2014 рік. Події в Україні всі ми чудово пам’ятаємо: Інститутська, Крим, початок АТО… У творчості.. спочатку не до творчості, а потім кліп Stones, максимально дивне перше шоу в Стереоплазі, єдиний заробіток - це квиткові концерти, успішний тур Україною, романтична подорож у Львів, незабутня Норвегія… але не стільки важливі події, скільки відчуття та емоції того року", — пригадує артистка.

Вона також відверто розповіла, як тоді трансформувалися її почуття.

"У мене це був жах, розгубленість, а потім прийняття життєво формуючих рішень в особистому і професійному житті, максимальна креативність і винахідливість, ризик, а згодом багато радісних моментів. Це був рік, який приводив мене і мою команду до тями. Цікаво🤔", — додала солістка The Hardkiss.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатальним образом з ефектними косичками.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.