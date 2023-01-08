В этот раз на своей странице в Instagram певица, привыкшая поражать публику эффектными сценическими образами, показала неожиданное фото, на котором позирует во время поездки на поезде "Укразалізниці", без макияжа, скромно собрав волосы и в простой одежде. Кроме того, Юлия Санина поделилась интересными воспоминаниями.

"Смело двигаюсь в 2023. Если верить нумерологии, существует повторяющийся цикл 9 лет 👀 По этой логике можно заглянуть в свой 2014 год. События в Украине все мы прекрасно помним: Институтская, Крым, начало АТО… В творчестве.. сначала не до творчества, а потом клип Stones, максимально удивительное первое шоу в Стереоплазе, единственный заработок - это билетные концерты, успешный тур по Украине, романтическое путешествие во Львов, незабываемая Норвегия… но не столько важные события, сколько ощущения и эмоции того года", — напоминает артистка.

Она также откровенно рассказала, как тогда трансформировались ее чувства.

"У меня это был ужас, растерянность, а затем принятие жизненно формирующих решений в личной и профессиональной жизни, максимальная креативность и изобретательность, риск, а впоследствии много радостных моментов. Это был год, который приводил меня и мою команду в чувство. Интересно🤔" , – добавила солистка The Hardkiss.

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.