Цього разу на своїй сторінці в Instagram актор вирішив поділитися своїми думками на тему кохання.

"Любов - найважливіше земне почуття та невід’ємний закон природи! Чому класики стільки років підкреслюють його значущу силу ? Митці без нього не можуть творити… Більш того, якщо людина не має цього глибокого почуття, їй немає сенсу жити. На землі все починається з любові. Коли зникає любов, все закінчується. Здатність та уміння любити відрізняє нас від інших істот. Це почуття може бути дуже локальним, і, водночас, всеосяжним та дуже об’ємним… Адже, ми любимо свою кохану, родину, місце, де проживаємо, професію або свою діяльність… ми можемо любити свої хобі і друзів… погоду, наприклад… і все що створив людський розум", — пише Тарас Цимбалюк.

Актор переконаний, що людина, котра може почати або підтримувати війну, не здатна любити, і ця неповноцінність автоматично виштовхує іі з категорії людства.

"Я не знаю, як вірно класифікувати цих істот… Бо, особисто в моїй голові скаладається наступним чином : ти сам не розумієш, які почуття мають ті люди, у яких ти це все забираєш… Кожна ракета забирає чиїсь життя, і, разом з ними, найглибші почуття людства… Ця тотальна несправедливість, на превеликий жаль, стала невід’ємною частиною всесвітньої історії. Але ми пам’ятаємо сюжет, який лежить в основі усіх дитячих казок : світло завжди переможе темряву!", — додав Тарас.

Розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас Цимбалюк видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.