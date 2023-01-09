В этот раз на своей странице в Instagram актер решил поделиться своими мыслями на тему любви.

"Любовь - важнейшее земное чувство и неотъемлемый закон природы! Почему классики столько лет подчеркивают его значимую силу? Художники без него не могут творить… Более того, если человек не имеет этого глубокого чувства, ему нет смысла жить. На земле все начинается с любви. Когда исчезает любовь, все заканчивается. Способность и умение любить отличает нас от других существ. Это чувство может быть очень локальным, и одновременно всеобъемлющим и очень объемным ... Мы любим свою любимую, семью, место, где проживаем, профессию или свою деятельность… мы можем любить свои хобби и друзей… погоду, например… и все, что создал человеческий разум", — пишет Тарас Цымбалюк.

Актер убежден, что человек, который может начать или поддерживать войну, не способен любить, и эта неполноценность автоматически выталкивает его из категории человечества.

"Я не знаю, как правильно классифицировать этих существ... Ибо, лично в моей голове складывается следующим образом: ты сам не понимаешь, какие чувства испытывают те люди, у которых ты это все забираешь... Каждая ракета уносит чью-то жизнь, и, вместе с ними, самые глубокие чувства человечества… Эта тотальная несправедливость, к большому сожалению, стала неотъемлемой частью всемирной истории. Но мы помним сюжет, который лежит в основе всех детских сказок: свет всегда победит тьму!", - добавил Тарас.

Расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.