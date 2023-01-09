Популярна ведуча та співачка пожартувала про свої таланти та зачепила Олександра Пономарьова.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка та телеведуча Оля Цибульська поділилася цікавим роликом зі своєю творчою імпровізацією. У такий спосіб артистка привернула до себе увагу та зацікавила мережу.

«Чому @ponomaryovoleksandr не бере мене до плеяди зірок колядувати? Може ви, дорогі передплатники, підкажете? ❤️» - пише Цибульська.

Шанувальники артистки оцінили її жарт і поділилися своєю думкою:

😂 Він стільки харизми втрачає 😉; Тебе сусіди до нього занесуть 😁; Насправді дуже важко співати неправильно, маючи поставлений голос 👏;

Потрібно йому в особисті написати 😂 Просто він не чув ваш прекрасний голос 🙌; Він ще дуже пошкодує 😂; А Пономарьов на своєму місці взагалі мовчав би...

Отже, потрібно створити свою плеяду зіркових колядників) ❤️🔥; безподібно 🔥так мало хто повторить💪🏻👌🏻; ви проходите до наступного туру».

Раніше в Інстаграм-Сторіз співачка відповіла, чи готова лягти під ніж хірурга, щоб змінити вигляд заради успіхів у кар'єрі.

Користувач мережі поцікавився у Олі Цибульської, чи зробить вона ринопластику (зміна форми носа), якщо це допоможе їй покращити музичну кар'єру та стати успішнішою.

Оля запевнила, що ринопластика ніяк не впливає на роботу будь-якого артиста, а її носа їй дуже подобається.

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.

Як Politeka повідомляла, чоловік співачки Олі Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.

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