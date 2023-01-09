Как сообщает Politeka.net, украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась интересным роликом со своей творческом импровизацией. Таким образом артистка привлекла к себе внимание и заинтересовала сеть.
«Почему @ponomaryovoleksandr не берет меня в плеяду звезд колядовать? Может вы, дорогие подписчики, подскажете? ❤️» - пишет Цибульская.
Поклонники артистки оценили ее шутку и поделились своим мнением:
😂 Он столько харизмы теряет 😉; Тебя соседи к нему занесут 😁; На самом деле☝️очень трудно петь неправильно, имея поставленный голос👏;
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Глава РПЦ Гундяев взбесился после службы ПЦУ в Киево-Печерской лавре: "Не так долго ждать..."
Влад Яма из "Танці зі зірками", сбежавший в США, возмутил украинцев новым фото: "Стыдно..."
Звезда "1+1" Падалко показала праздничный фейк российских пропагандистов: "В этом жалком эпизоде..."
Кошевой нарвался на жесткую критику после пародии "Квартал 95" на Буданова: "Ну и харя..."
Надо ему в личные написать 😂 Просто он не слышал ваш прекрасный голос 🙌; Он еще сильно пожалеет 😂; А Пономарев на своем месте вообще молчал бы...
Значит, нужно создать свою плеяду звездных колядников) ❤️🔥; безподобно🔥так точно мало кто повторит💪🏻👌🏻; вы проходите в следующий тур».
Ранее в Инстаграм-Сториз певица ответила, готова ли лечь под нож хирурга, чтобы изменить облик ради успехов в карьере.
Пользователь сети поинтересовался у Оли Цибульской, сделает ли она ринопластику (изменение формы носа), если это поможет ей улучшить музыкальную карьеру и стать более успешной.
Оля заверила, что ринопластика никак не влияет на работу любого артиста, а ее нос ей очень нравится.
Напомним, певица Оля Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.
Как Politeka сообщала, муж певицы Оли Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.
Также Politeka писала, певица Оля Цибульская впервые показала мужа и рассекретила его имя.