Популярная ведущая и певица пошутила о своих талантах и задела Александра Пономарева.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась интересным роликом со своей творческом импровизацией. Таким образом артистка привлекла к себе внимание и заинтересовала сеть.

«Почему @ponomaryovoleksandr не берет меня в плеяду звезд колядовать? Может вы, дорогие подписчики, подскажете? ❤️» - пишет Цибульская.

Поклонники артистки оценили ее шутку и поделились своим мнением:

😂 Он столько харизмы теряет 😉; Тебя соседи к нему занесут 😁; На самом деле☝️очень трудно петь неправильно, имея поставленный голос👏;

Надо ему в личные написать 😂 Просто он не слышал ваш прекрасный голос 🙌; Он еще сильно пожалеет 😂; А Пономарев на своем месте вообще молчал бы...

Значит, нужно создать свою плеяду звездных колядников) ❤️🔥; безподобно🔥так точно мало кто повторит💪🏻👌🏻; вы проходите в следующий тур».

Ранее в Инстаграм-Сториз певица ответила, готова ли лечь под нож хирурга, чтобы изменить облик ради успехов в карьере.

Пользователь сети поинтересовался у Оли Цибульской, сделает ли она ринопластику (изменение формы носа), если это поможет ей улучшить музыкальную карьеру и стать более успешной.

Оля заверила, что ринопластика никак не влияет на работу любого артиста, а ее нос ей очень нравится.

Напомним, певица Оля Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.

Как Politeka сообщала, муж певицы Оли Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.

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