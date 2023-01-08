Художня гімнастка, олімпійська чемпіонка, учасниця шоу "Танці з зірками" Ганна Різадінова дала чотири поради, як повернутися в форму після свят.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка поділилася секретами, як зі святкового режиму перейти до здорового способу життя. Аби скинути зайві кг треба виконати хоча б два пункти зі списку.

"Нормалізація харчування – лише одна сходинка у питанні входження у звичний режим. Ще потрібен рух. Не говоримо про те, що відразу після свят потрібно ставити собі за мету бити олімпійські рекорди, але відновити рухову активність необхідно. Згадуємо про дану собі обіцянку після наступу Нового року робити ранкову зарядку і трохи ускладнюємо завдання – без походів до спортзалів чи фінтес-центрів починаємо займатися з індивідуальним «тренером» безпосередньо вдома. Сучасні мобільні програми дозволяють відповідно до рівня підготовки вибрати програму тренувань і контролювати її виконання за допомогою відеопідказок (абсолютно безкоштовно). Не забуваємо і про елементарну необхідність прогулянок на свіжому повітрі", — радить Ганна Різатдінова.

Друга порада гімнастки — додайте в свій раціон щодня 30 г клітковини або 50 г висівок.

По-третє, щоранку треба пити одну склянку детокс-води, якщо по простому - воду з лимоном.

"Мій молодий чоловік навчив мене цієї звички. Якщо робити це щодня, то ви відчуєте, як швидко налагодиться робота шлунково-кишкового тракту та активізується метаболізм. 🤌🏽", — радить спортсменка.

Також Ганна Різатдінова наголосила, що важливо пити близько 2 л води щодня, навіть якщо дуже важко.

Нагадаємо, молоду дружину Віктора Павлика розкритикували після сімейного відео.

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук після розриву з Христиною Горняк несподівано покаявся перед українцями.

Також Politeka писала, що зірка "1+1" Марічка Падалко розповіла про трагедію з відомим українським активістом.