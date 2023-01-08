На своей странице в Instagram спортсменка поделилась секретами, как из праздничного режима перейти к здоровому образу жизни. Чтобы сбросить лишние кг, нужно выполнить хотя бы два пункта из списка.
"Нормализация питания – только одна ступенька в вопросе вхождения в привычный режим. Еще нужно движение. Не говорим о том, что сразу после праздников нужно ставить себе цель бить олимпийские рекорды, но восстановить двигательную активность необходимо. Вспоминаем о данном обещании после наступления Нового года делать утреннюю зарядку и немного усложняем задачу – без походов в спортзалы или финтес-центры начинаем заниматься с индивидуальным «тренером» непосредственно дома. Современные мобильные программы позволяют в соответствии с уровнем подготовки выбрать программу тренировок и контролировать ее выполнение с помощью видеоподсказок (совершенно бесплатно). Не забываем и об элементарной необходимости прогулок на свежем воздухе", - советует Анна Ризатдинова.
Второй совет гимнастки – добавьте в свой рацион ежедневно 30 г клетчатки или 50 г отрубей.
В-третьих, каждое утро нужно пить один стакан детокс-воды, если по простому – воду с лимоном.
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"Мой молодой человек научил меня этой привычке. Если делать это каждый день, то вы почувствуете, как быстро наладится работа желудочно-кишечного тракта и активизируется метаболизм. 🤌🏽", - советует спортсменка.
Также Анна Ризадинова подчеркнула, что важно пить около 2 л воды ежедневно, даже если очень тяжело.
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