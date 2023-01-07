Як повідомляє Politeka.net , Катерина Репяхова живе разом із Павликом незважаючи на суттєву різницю у віці та скандали. Причому раніше вона навіть натякала через це розлучення, але швидко передумала після публічних розглядів.

Цього разу Репяхова показала, як вони танцювали разом із чоловіком під виконання наживо оркестру, одягненого у національні українські костюми.

«Несподівана імпровізація. Чоловік запросив на танець 😁» - пише Репяхова.

У мережі почали реагувати на пост по-своєму:

«Але ви тільки подивіться на Михасика: він бачить приклад здорової поведінки батьків; Головне, щоб їм було комфортно. А кому муляє очі - прекрасна кнопка "відписатися";

Різницю у віці справді помітно..але блін...виглядають щасливо; Катя, одягніть нарешті свого чоловіка пристойно! Купуйте нормальні штани йому 😂; Хоч би Віктору Франковичу одягли штанці людські, він же народний артист України, що за спортивки?

Боже, навіщо таке виставляти посміховисько. Дід із онукою; Фуууу, як може бути, батькові дитини народити)».

Разом із Віктором Павликом Катерина вирощує маленького сина Михайла, а також часто вирушає на відпочинок, розповідає про життя в Інстаграмі та навіть скандали виставляє напоказ.

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