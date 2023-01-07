Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно розлучився з другою дружиною Крістіною Горняк після кількох років стосунків, поділився у своєму Instagram несподіваним одкровенням. Шоумен не часто чи дуже стримано коментує своє особисте життя, однак від уваги фанатів не вислизнув той факт, що Вова розлучився з Горняк.
А цього разу опублікував фото з дітьми від першого шлюбу з Оленою Войченко, і почав каятися за свої вчинки у підписі до публікації.
"Багато запитань про Олену, дітей і наші нинішні стосунки. Я наробив багато дурниць. Є речі, які не слід було казати чи робити, ніколи і нікому. Мені за них прикро і соромно, але це був я. Тому відповідальність за них несу я сам повністю, і ще довго нестиму", - написав Остапчук.
Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію Володимира:
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"Вова, а можливо, ці дурниці потрібні були, щоб подивитись життя під іншим кутом".
"Усі у ваших руках, діти повинні мати щасливих батьків, не дивлячись разом вони живуть чи окремо".
"У Вас же такі клятви були один одному? Чому розійшлися з Христиною?"
"А я не розумію цих вибачень. За що? У кого? Для чого? Не вірні пріоритети в житті, вибачте, це моя думка".
"Все це було марно. Головне – зрозуміти помилки".
"Тепер будуйте міцні стосунки з Катериною і не робіть минулих помилок".
"Ви ж плакали на весіллі".
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