Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно розлучився з другою дружиною Крістіною Горняк після кількох років стосунків, поділився у своєму Instagram несподіваним одкровенням. Шоумен не часто чи дуже стримано коментує своє особисте життя, однак від уваги фанатів не вислизнув той факт, що Вова розлучився з Горняк.

А цього разу опублікував фото з дітьми від першого шлюбу з Оленою Войченко, і почав каятися за свої вчинки у підписі до публікації.

"Багато запитань про Олену, дітей і наші нинішні стосунки. Я наробив багато дурниць. Є речі, які не слід було казати чи робити, ніколи і нікому. Мені за них прикро і соромно, але це був я. Тому відповідальність за них несу я сам повністю, і ще довго нестиму", - написав Остапчук.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію Володимира:

"Вова, а можливо, ці дурниці потрібні були, щоб подивитись життя під іншим кутом".

"Усі у ваших руках, діти повинні мати щасливих батьків, не дивлячись разом вони живуть чи окремо".

"У Вас же такі клятви були один одному? Чому розійшлися з Христиною?"

"А я не розумію цих вибачень. За що? У кого? Для чого? Не вірні пріоритети в житті, вибачте, це моя думка".

"Все це було марно. Головне – зрозуміти помилки".

"Тепер будуйте міцні стосунки з Катериною і не робіть минулих помилок".

"Ви ж плакали на весіллі".

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