На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Німеччина слідом за Сполученими Штатами вирішила надати Україні систему ППО Patriot та 40 БМП Marder. Вашингтон пообіцяв надати Києву бойові машини піхоти Бредлі (фото 2), а також вперше передає ЗСУ зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням.

«І багато чого іншого – менш публічного і зовсім не публічного», - так новини про нову зброю прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

Марічка Падалко відзачила, що ЗСУ вразили розташування росіян на окупованій Херсонщині поблизу Криму. Гаврилівка Друга може стати для окупантів другою Макїївкою.

"Керівника осередку Пласту в Ізюмі Олега Єфименка закатували росіяни під час окупації. Його тіло змогли ідентифікувати у братській могилі за допомогою ДНК. Його, як і дитячого поета Вакуленка, росіянам здали місцеві", — розповіла ведуча.

У Дніпрі демонтували пам’ятник російському вченому і поету Ломоносову (відео 4). В Києві, тим часом, досі стоїть пам’ятник Щорсу і не лише.

Громадянин рф у Києві, в якого скінчився термін легального перебування в Україні, розмалював свій російський паспорт, тільки щоб його не вислали до росії. Зараз його справу розглядає Національна поліція України (фото 5).

Україна поки не забуває Різдво на 7-ме січня. Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської вперше проведе настоятель Православної церкви України Епіфаній. В Національній поліції повідомили, що готуються «до гарантування публічної безпеки та порядку» у Лаврі. Також із різдвяними привітаннями до українців звернувся Зеленський (відео 7). Українців з прийдешнім Різдвом привітали також військові (відео 8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.