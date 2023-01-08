Відома блогерка Даша Квіткова показала, як виглядає її постать і назвала свою нинішню вагу.

Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кілька знімків і розповіла про свою теперішню вагу.

Як відомо, після пологів Даша почала активно займатися своєю фігурою та схудненням. І судячи з нових фото, у неї чудово вийшло - блогерка привела себе в приголомшливу форму. На знімках Квіткова позує в короткій чорній сукні, яка наголосила на витонченому стрункому тілі та ногах дівчини. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і зосереджений вигляд.

У підписі до публікації Квіткова написала: "48 кг мене". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:

"А яке у Вас зростання?".

"Найкрасивіші ноги".

"Ну якась красива".

"Ідеальна".

"Виглядайте чудово",

"Дуже красива!".

"Даш, ти вогонь, мій улюблений тип фігури".

"Красуня нереальна".

"У чому секрет такого схуднення?"

"Фігура просто вогонь".

"Як гарно! Вам дуже підходить, фігура просто вау".

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