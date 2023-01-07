Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним фото та привітала українців із Різдвом.

Як видно, на новій фотографії Ілона з'явилася у новому образі, вона знята у святковій локації з відповідним декором. Перед камерою вона з'явилася в широких джинсах, подовженій картатій сорочці та темно-синьому оверсайз-піджаку. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж та весела посмішка.

У підписі до публікації Гвоздьова лаконічно написала: " Вітаю усіх з Різдвом. Бажаю миру, сімейного затишку та здоров’я!". Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Взаємно!".

"Світу вашій родині".

"Світу! Христос Народжується".

"Вітаю всю родину з Різдвом".

"Зі святом! Нехай Бог зберігає вашу родину!".

"То ми вже відсвяткували 25-го, що це за подвійні стандарти?"

"Малюку, дякую! Слава Україні! Хорошого настрою тобі".

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