Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько снимков и рассказала о своем теперешнем весе.

Как известно, после родов Даша начала активно заниматься свой фигурой и похудением. И судя по новым фото, у нее отлично получилось – блогерша привела себя в потрясающую форму. На снимках Квиткова позирует в коротком черное платье, которое подчеркнуло изящное стройное тело и ноги девушки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и сосредоточенный вид.

В подписи к публикации Квиткова написала: "48 кг меня". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"А какой у Вас рост?".

"Красивейшие ноги".

"Ну какая красивая".

"Идеальная".

"Выглядите отлично",

"Очень красивая!".

"Даш, ты огонь, мой любимый тип фигуры".

"Красотка нереальная".

"В чем секрет такого похудения?".

"Фигура просто огонь".

"Как красиво! Вам очень подходит, фигура просто вау".

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