Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Саша виклала незвичайне фото зі своїм колективом та анонсувала нові концерти за кордоном.

Як видно, на новій чорно-білій фотографії Олександра знята в компанії своїх хлопців із групи Дмитра Мазуряка та Микити Будаша, а також хлопців із шоу-балету. Знімок вийшов дуже незвичайним, на ньому можна помітити, як Саша схудла, на ньому незвичайне вбрання, а хлопці тримають у руках величезні літери.

У підписі до публікації Зарицька написала: "Нарешті можемо анонсувати ще три концерти вже у лютому. 3.02 побачимось з вами у Кракові, 4.02 — у Празі, 5.02 — у Братиславі. Посилання на квитки вже у сторіс, тож не зволікайте! Дуже чекаємо на зустріч з вами".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Олександри:

"Невже навіть не віриться".

"З кожним днем ​​красивіша".

"Люблю".

"Вогонь".

"Обожнюю вас".

"Посилання у сторіс не працює, через Карабас за кордоном теж важко купити".

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