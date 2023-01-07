Популярний український виконавець, репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко), який кілька років тому одружився зі співачкою Настею Каменською, часто ділиться зі шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист присвятив свою посаду святу Різдва та звернувся до українців.

Як видно, свою посаду Потап супроводив фотографією, на якій він зображений у червоній локації з яскравим світлом. Перед камерою він з'явився у теплому білому светрі та темній куртці, він із серйозним обличчям дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Олексій написав незвичайне привітання українцям: "Вітаю з Різдвом українців, які безстрашно борються за цінності незалежності та національної самостійності у складні умови війни. Особисто думаю про вас, і поспішаю привітати всіх з нагоди. Давайте сподіватися, що майбутнє Різдво завдяки буде Мирним!".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію Потапа:

"З Різдвом".

"Всіх з Різдвом".

"Справжній чоловік. З Різдвом".

"Ви молодець, Потап".

"Потап воскрес! Тому що останні новини переполох зробили".

"Настя де? Без неї фотка так собі".

"Прекрасно!".

"Зі святом! Перемоги нам".

"З Різдвом, наш рідненький народ".

"Зі святом, дорогі українці. Слава Україні! Слава героям!".

"З Різдвом, рідні незнайомці".

"Дякую, Потапе! Вашу родину теж з Різдвом!".

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