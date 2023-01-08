На своїй сторінці в Instagram Потап артист повідомив, що пішов із життя його хороший друг, відомий український продюсер Максим Арделян.
"Макс…….я так люблю тебе ……куди ж ти? Як ми без тебе….. Відпочивай з миром, мій братику, ти геніальна людина …..не вірю … R.I.P. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", — написав Олексій Потапенко.
Композитор та музичний продюсер шоу «Голос країни» Руслан Квінта емоційно відреагував на публікацію, написавши просто: "Шок".
Українці в коментарях також висловлюють свої співчуття та уточнюють, що Максим Арделян загинув на війні:
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"Як так?!🥲🥲🥲Не можу в це повірити🤯😰 Вічна пам’ять";
"Дякую, що не пошкодував свого життя, це велика втрата, бо йдуть з життя справжні чоловіки, а лишаються ....";
"просто неможливо повірити, втрата, що розриває серце 💔 Макс завжди сяятиме нам… світла пам’ять та співчуття друзям та рідним …".
Співачка Світлана Тарабарова в сторіс також висловила співчуття щодо трагедії з Арделяном.
"Не можу себе зібрати. Наш друг, неймовірний талановитий, добрий Макс Арделян пішов з життя... Біль. Дякую за світло, ти назавжди з нами. Давайте цінувати кожну хвилину нашого життя і хоч намагатися бути щасливими", — написала вона.
Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.
Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.
Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.