На своей странице в Instagram Потап артист сообщил, что ушел из жизни его хороший друг, известный украинский продюсер Максим Арделян.
"Макс…….я так люблю тебя……куда же ты? Как мы без тебя….. Отдыхай с миром, мой братец, ты гениальный человек…..не верю… RIP 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - написал Алексей Потапенко.
Композитор и музыкальный продюсер шоу "Голос краъни" Руслан Квинта эмоционально отреагировал на публикацию, написав просто: "Шок".
Украинцы в комментариях также выражают свои соболезнования и уточняют, что Максим Арделян погиб на войне:
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"Как так?!🥲🥲🥲Не могу в это поверить🤯😰 Вечная память";
"Спасибо, что не пожалел своей жизни, это большая потеря, потому что уходят из жизни настоящие мужчины, а остаются….";
"просто невозможно поверить, потеря, разрывающая сердце 💔 Макс всегда будет сиять нам… светлая память и сочувствие друзьям и родным…".
Певица Светлана Тарабарова в сторис также выразила соболезнования по поводу трагедии с Арделяном.
"Не могу себя собрать. Наш друг, невероятный талантливый, добрый Макс Арделян ушел из жизни... Боль. Спасибо за свет, ты навсегда с нами. Давайте ценить каждую минуту нашей жизни и хотя б стараться быть счастливыми", - написала она.
Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.
Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.
Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.