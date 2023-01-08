Популярный украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) поделился с украинцами трагическим известием.

На своей странице в Instagram Потап артист сообщил, что ушел из жизни его хороший друг, известный украинский продюсер Максим Арделян.

"Макс…….я так люблю тебя……куда же ты? Как мы без тебя….. Отдыхай с миром, мой братец, ты гениальный человек…..не верю… RIP 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - написал Алексей Потапенко.

Композитор и музыкальный продюсер шоу "Голос краъни" Руслан Квинта эмоционально отреагировал на публикацию, написав просто: "Шок".

Украинцы в комментариях также выражают свои соболезнования и уточняют, что Максим Арделян погиб на войне:

"Как так?!🥲🥲🥲Не могу в это поверить🤯😰 Вечная память";

"Спасибо, что не пожалел своей жизни, это большая потеря, потому что уходят из жизни настоящие мужчины, а остаются….";

"просто невозможно поверить, потеря, разрывающая сердце 💔 Макс всегда будет сиять нам… светлая память и сочувствие друзьям и родным…".

Певица Светлана Тарабарова в сторис также выразила соболезнования по поводу трагедии с Арделяном.

"Не могу себя собрать. Наш друг, невероятный талантливый, добрый Макс Арделян ушел из жизни... Боль. Спасибо за свет, ты навсегда с нами. Давайте ценить каждую минуту нашей жизни и хотя б стараться быть счастливыми", - написала она.

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.