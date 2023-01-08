Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото в екстравагантному образі, а шанувальники запідозрили її у вагітності.

Як видно, на новій фотографії Світлана зняла себе у дзеркало у цікавій локації. Перед камерою зірка з'явилася в незвичайному образі – на ній хитромудре червоне плаття з вирізами, яке підкреслило фігуру та ноги, а зверху вона накинула чорний піджак. Волосся зірки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та модні окуляри.

У підписі до публікації Лобода нічого не написала, залишила лише емодзі-серце. Зате шанувальники відразу почали коментувати нове фото артистки, багато хто запідозрив, що вона вагітна втретє:

"Найкрасивіша".

"Вагітна?".

"Животик очевидний".

"Що з одягом?"

"Ви вагітні?".

"Вагітна".

"Вагітна?".

"Я люблю ваші пісні, але сукня не гарна, вибачте".

"Якось пішло виглядає. А якщо вагітна, то тим більше".

"Шикарна сукня! Шикарний образ, просто вау. Жодного живота не бачу".

"Люди, які побачили одяг, але не побачили живіт, ви просто боги уважності".

"Це той випадок, коли людина прикрашає одяг, а не одяг людини. Сукня звичайно не дуже. Животик супер. Вітаю".

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