Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото в экстравагантном образе, а поклонники заподозрили ее в беременности.

Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлела себя в зеркало в интересной локации. Перед камерой звезда пояивлась в необычном образе – на ней замысловатое красное платье с вырезами, которое подчеркнуло фигуру и ноги, а сверху она накинула черный пиджак. Волосы звезды распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и модные очки.

В подписи к публикации Лобода ничего не написала, оставила лишь эмодзи-сердечко. Зато поклонники тут же принялись комментировать новое фото артистки, многие заподозрили, что она беременна в третий раз:

"Самая красивая".

"Беременна?".

"Животик очевиден".

"Что с одеждой?".

"Вы беременны?".

"Беременная".

"Беременная?".

"Я люблю ваши песни, но платье не красивое, извините".

"Как-то пошло смотрится. А если беременная, то тем более".

"Шикарное платье! Шикарный образ, просто вау. Никакого живота не вижу".

"Люди, которые увидели одежду, но не увидели живот, вы просто боги внимательности".

"Это тот случай, когда человек украшает одежду, а не одежда человека. Платье конечно не очень. Животик супер. Поздравляю".

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