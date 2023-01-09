Євген Клопотенко показав, як приготувати жульєн із куркою та грибами. Шеф-кухар розповів, що насправді жульєн – це не страва, а спосіб нарізки овочів тонкою соломкою, який вигадали французи. У сучасній французькій кулінарії жульєном можуть називати салати або супи з овочами, нарізаними таким способом. У нас жульєном називається порційна запіканка з грибів під сиром.
"Можливо, спочатку і в цьому рецепті овочі нарізали тонкою соломкою, але тепер це, мабуть, забулося, і для приготування жульєну нарізка не має особливого значення. Але сама собою грибна запіканка з вершками і сирною скоринкою – чудова ідея. Саме тому я пропоную приготувати вам жульєн з куркою і грибами. І не в маленьких кокотницях, а у великій формі. Щоб усім вистачило", — пише зірка "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
печериці (або гливи) - 400 г
курка (філе зі стегна) - 250-300 г
цибуля ріпчаста - 1 шт.
вершкове масло - 20 г
оливкова олія - 1 ст. л.
2 зубчика часнику
сир Брі - 100 г
сир твердий - 100 г
вершки (33% жирності) - 50-100 мл
1-2 дрібки меленого мускатного горіху
сіль та перець за смаком
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Розігрійте духовку до 180 градусів. Часник почистить та дрібно поріжте. Цибулину почистіть і поріжте середнім кубиком. Гриби помийте і поріжте на шматочки середнього розміру. Куряче філе зачистіть від жиру та поріжте тонкими смужками. Розігрійте пательню із сумішшю вершкового масла та оливкової олії.
Викладіть до пательні порізані часник та цибулю і обсмажте 2-3 хвилини до прозорості. Додайте до цибулі порізані гриби і тушкуйте ще 3-4 хвилини. Додайте до пательні шматки курки, посоліть за смаком і обсмажуйте ще протягом 4-5 хвилин.
Сир брі поріжте невеликими шматочками, викладіть його на пательню разом з мускатним горіхом. Тушкуйте приблизно хвилину, поки сир не розплавиться. Потім додайте вершки, регулюйте їх кількість в залежності від консистенції. Потрібно, щоб маса не була дуже рідкою, але і не стала сухою.
Перекладіть суміш у форму для запікання необхідного розміру. Поперчіть за смаком і притрусіть жульєн сиром, натертим на крупну тертку, поставте у духовку на 15-20 хвилин, поки сир не розтане і не візьметься золотавою скоринкою.
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