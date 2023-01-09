Евгений Клопотенко показал, как приготовить жульен с курицей и грибами. Шеф-повар рассказал, что на самом деле жульен – это не блюдо, а способ нарезки овощей тонкой соломкой, который придумали французы. В современной французской кулинарии жульеном могут называть салаты или супы с овощами, нарезанными таким способом. У нас жульеном называется порционная запеканка из грибов под сыром.

"Возможно, сначала и в этом рецепте овощи нарезали тонкой соломкой, но теперь это, пожалуй, забылось, и для приготовления жульена нарезка не имеет особого значения. Но сама собой грибная запеканка со сливками и сырной корочкой – отличная идея. Именно поэтому я предлагаю приготовить вам жульен с курицей и грибами. И не в маленьких кокотницах, а в большой форме. Чтобы всем хватило", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

шампиньоны (или вешенки) - 400 г

курица (филе бедра) - 250-300 г

лук репчатый - 1 шт.

сливочное масло – 20 г

оливковое масло – 1 ст. л.

2 зубчика чеснока

сыр Бри - 100 г

сыр твердый - 100 г

сливки (33% жирности) - 50-100 мл

1-2 щепотки молотого мускатного ореха

соль и перец по вкусу

Разогрейте духовку до 180 градусов. Чеснок почистите и мелко порежьте. Луковицу почистите и порежьте средним кубиком. Грибы помойте и порежьте на кусочки среднего размера. Куриное филе зачистите от жира и порежьте тонкими полосками. Разогрейте сковороду со смесью сливочного и оливкового масла.

Выложите в сковороду порезанный чеснок и лук и обжарьте 2-3 минуты до прозрачности. Добавьте к луку порезанные грибы и тушите еще 3-4 минуты. Добавьте в сковороду куски курицы, посолите по вкусу и обжаривайте еще в течение 4-5 минут.

Сыр бри порежьте небольшими кусочками, выложите его на сковороду вместе с мускатным орехом. Тушите примерно минуту, пока сыр не расплавится. Затем добавьте сливки, регулируйте их количество в зависимости от консистенции. Нужно, чтобы масса не была слишком жидкой, но и не стала сухой.

Переложите смесь в форму для запекания требуемого размера. Поперчите по вкусу и посыпьте жульен сыром, натертым на крупную терку, поставьте в духовку на 15-20 минут, пока сыр не растает и не возьмется золотистой корочкой.

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