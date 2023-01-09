На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що білоруське міністерство оборони повідомило про початок 16 січня спільного навчання із росіянами (фото 1-2). При цьому Марічка Падалко нагадала, що подібні спільні навчання на території Білорусі передували початку повномасштабного вторгнення торік.

До білорусі 8 січня прилетіло 9 гелікоптерів, деякі з них мають маркування новітньою свастикою у вигляді «зет».

Безпосередньої загрози наступу з Білорусі на Україну зараз немає, проте розглядаються можливі варіанти агресії найближчим часом – розповів відповідальний за оборону Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

На сході дуже складна ситуація на фронті - заявили в міністерстві оборони. «На деяких ділянках ми крок за кроком просуваємося. На деяких наступає ворог». Дуже важко, за словами заступниці міністра Маляр, зараз в Соледарі.

Повномасштабна війна росії в Україні спричинила найбільшу хвилю біженців із часів Другої світової – заявили в ООН. Понад 7,9 мільйона людей поїхали з України, а ще 5 мільйонів є внутрішньо переміщеними.

Росіяни обстріляли Херсон забороненою зброєю (відео 3).

Фінський журналіст Антій Куронен побував на місці ракетного удару росіян по «казармах» ЗСУ у Краматорську (фото 4). За його словами одна з ракет розірвалася біля школи, інша – поруч із гаражами. Місцеві взагалі не бачили на місці прильотів медиків. Росія вперто вигадує для свого суспільства «помсту» за Макїївку.

Раніше за знищене «розташування ЗСУ» видавали фото з матрацами в розбомбленій льодовій арені в Дружківці, бо там насправді базувався гуманітарний штаб.

Один з тих, хто вижив під час влучного удару ЗСУ по скупченню російських мобілізованих в Макіївському ПТУ в новорічну ніч, каже, що одна з причин такої масової загибелі росіян, це примусовий масовий перегляд новорічного звернення путіна (відео 5).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.