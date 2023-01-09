На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что белорусское министерство обороны сообщило о начале 16 января совместного обучения с россиянами (фото 1-2). При этом Маричка Падалко напомнила, что подобные совместные учения на территории Беларуси предшествовали началу полномасштабного вторжения в прошлом году.

В Беларусь 8 января прилетело 9 вертолетов, некоторые из них имеют маркировку новейшей свастикой в ​​виде «зет».

Непосредственной угрозы наступления из Беларуси на Украину сейчас нет, однако рассматриваются возможные варианты агрессии в ближайшее время – рассказал ответственный за оборону Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

На востоке очень сложная ситуация на фронте – заявили в министерстве обороны. «На некоторых участках мы шаг за шагом продвигаемся. На некоторых наступает враг». Очень тяжело, по словам замминистра Маляр, сейчас в Соледаре.

Полномасштабная война россии в Украине повлекла за собой наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой – заявили в ООН. Более 7,9 миллиона человек уехали из Украины, а еще 5 миллионов являются внутренне перемещенными.

Россияне обстреляли Херсон запретным оружием (видео 3).

Финский журналист Антий Куронен побывал на месте ракетного удара россиян по казармам ВСУ в Краматорске (фото 4). По его словам, одна из ракет разорвалась возле школы, другая – рядом с гаражами. Местные вообще не видели на месте прилетов медиков. Россия упорно придумывает для своего общества «месть» за Макеевку.

Ранее за уничтоженное «расположение ВСУ» выдавали фото с матрацами в разбомбленной ледовой арене в Дружковке, потому что там действительно базировался гуманитарный штаб.

Один из выживших во время точного удара ВСУ по скоплению российских мобилизованных в Макеевском ПТУ в новогоднюю ночь, говорит, что одна из причин такой массовой гибели россиян, это принудительный массовый пересмотр новогоднего обращения путина (видео 5).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.