Відома співачка Тіна Кароль продовжує привертати увагу до своєї творчості, розповідати про життя та дивувати образами. Артистка більшу частину часу живе закордоном, повертаючись додому лише зрідка, але одразу влаштовуючи концерти та відвідуючи різноманітні заходи.

Цього разу Кароль з'явилася у кадрі поряд із військовими, які вирішили зафіксувати на згадку їхню зустріч. Втім, кадр артистки з героями викликав неоднозначну реакцію – дехто припустив, що зірка просто піариться на темі війни:

"Цих хлопців потрібно підтримувати... але це якось цинічно виглядає піаритися на цій темі" - коментують у мережі.

Знайшлися і ті, хто заступився за Кароль: «Ви дуже примитивно мислите!».

Раніше сама співачка заявила, що відкрила фонд допомоги постраждалим від російської агресії та продовжує свою роботу.

Також Кароль показала, як виглядає без яскравого макіяжу та модного укладання.

«Завжди одягаю цю кофту, коли сумую, хто здогадається, що то за кофточка? Сумую після великих проектів, завжди настає така порожнеча. Хто ще не бачив, подивіться і чекаю у коментарях чия це кофта» - пише Кароль.

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