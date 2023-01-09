Известная певица Тина Кароль продолжает привлекать внимание к своему творчеству, рассказывать о жизни и удивлять образами. Артистка большую часть времени живет заграницей, возвращаясь домой лишь изредка, но сразу устраивая концерты и посещая различные мероприятия.

В этот раз Кароль появилась в кадре рядом с военными, которые решили запечатлеть на память их встречу. Впрочем, кадр артистки с героями вызвал неоднозначную реакцию – некоторые предположили, что звезда попросту пиарится на теме войны:

«Этих ребят нужно поддерживать... но это как-то цинично выглядит пиариться на этой теме» - комментируют в сети.

Нашлись и те, кто заступился за Кароль: «Вы ОЧЕНЬ примитивно мыслите!».

Ранее сама певица заявила, что открыла фонд помощи пострадавшим от российской агрессии и продолжает свою работу.

Также Кароль показала, как выглядит без яркого макияжа и модной укладки.

«Всегда одеваю эту кофту, когда скучаю, кто догадается, что это за кофточка? Скучаю после больших проектов, всегда наступает такая пустота. Кто еще не видел, посмотрите и жду в комментариях чья это кофта» - пишет Кароль.

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

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