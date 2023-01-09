Популярна виконавиця Тіна Кароль щоразу під новими публікаціями в мережі отримує безліч відгуків, коментарів та слів на адресу своїх нових композицій. При цьому артистка не зупиняє свою роботу і почала також частіше показувати уривки з концертів.

Ролик, у якому Кароль співає поруч із військовослужбовцем, викликав бурхливу реакцію. Українці вирішили обговорити не лише образ знаменитості, а ще й її манеру виконання.

«Тіна Кароль в Протез-Фондування зимового gala в Міннеаполіс» - сказано в описі.

«Наш Герой наш Сергій ❤️; Наш Герой 🇺🇦Сергію, швидкого тобі одужання та повернення до рідної України на двох 🫶🏻; Ми пишаємось тобою наш Захисник 💙💛🇺🇦 міцного здоров'я;

Тіна, дякую за підтримку наших героїв, їм це зараз піде на користь; Наш герой! Міцного здоров'я тобі» - висловили свою пошану фанати.

Знайшлися й ті, що обговорили стиль співу Кароль:

«Від її співу аж 🐜 бігають; Та навіщо ж так репетувати!; це було дуже голосно; нормальний голос».

Також артистка також поділилася двома відео, зробленими перед її виступами, чим привернула увагу. Не вщухли також і чутки про те, на які стосунки натякала Тіна.

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